anno scorso.

Marcel Hug ha trionfato per la settima volta nella prova in sedia a rotelle della maratona di Boston dopo il poker di vittorie dal 2015 al 2018 e i successi del 2021 e dell’ Il 38enne, come 12 mesi fa, ha festeggiato la vittoria con il nuovo record del percorso, portato a 1h15'33» nonostante un ribaltamento in curva poco prima del 30o chilometro. Per l’elvetico è la 14a vittoria consecutiva sui 42,195km, la 24a in carriera. In campo femminile il successo è andato alla britannica Eden Rainbow-Cooper in 1h35'11», che ha preceduto l'elvetica Manuela Schaer.

