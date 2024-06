Antonio Djakovic KEY

Dopo Jérémy Desplanches nei 200m misti, questa sera a Belgrado scenderanno in vasca anche i fratelli Vanna e Antonio Djakovic, capaci entrambi di staccare il biglietto per la finale dei 400m stile libero agli Europei.

La 18enne ha fatto segnare l’ottavo tempo nelle batterie in 4'17"46, mentre il 21enne, già bronzo nei 200m, si è qualificato con il terzo crono (3'49"99) e potrà quindi ambire a salire nuovamente sul podio. Non ha invece raggiunto l’atto conclusivo la 4x100m misti con Thierry Bollin, Gian-Luca Gartmann, Marius Toscan e Tiago Behar, decima in 3'40"74.

