Capitano Pagani Ti-Press

Pallanuoto: per accedere ai quarti di Coppa Svizzera i Lugano Sharks hanno centrato una vera e propria impresa.

Impegnata in casa contro l'Horgen, battuto in finale un anno fa dal Kreuzlingen, la squadra di coach Del Galdo si è imposta con un clamoroso 18-14, frutto del decisivo parziale di 6-2 nel quarto periodo dopo che l’equilibrio aveva sin lì regnato sovrano. Al prossimo turno potrebbe esserci il derby con il Bissone, che prima però dovrà superare l’ostacolo Losanna. Atletica: Felix Svensson ha stabilito il nuovo record svizzero nei 200m indoor. In Lussemburgo il 26enne ha fermato il cronometro in 20"92.

Swisstxt