In Malesia vince Bastianini, il duello Bqagnaia-Martin va all'italiano Keystone

Tra i due litiganti il terzo gode.

Infatti, nel GP della Malesia di MotoGP a vincere è stato Bastianini davanti ad A.Marquez, mentre il più atteso duello per il titolo è andato a Bagnaia che ha conquistato altri punti preziosi (ora +14) sul rivale Martin. Acosta ha chiuso i conti in Moto2: con il 2o posto di domenica dietro ad Aldeguer, il 19enne ha conquistato da rookie il mondiale (come Capirossi nel 1990) a due weekend di gare dalla fine. In Moto3 ha vinto per la prima volta Veijier, davanti a Sasaki e Masia. Il giapponese ha rosicchiato alcuni punti allo spagnolo in ottica titolo.

Swisstxt