Martin trionfa in Thailandia ma non basta per riprendersi la vetta del Motomondiale.

Sul circuito di Buriram lo spagnolo ha rosicchiato altri punti a Bagnaia in questo appassionante duello. Autore di una gara capolavoro, il pilota della Ducati Pramac non ha dato scampo agli inseguitori Bagnaia (distante ora 13 punti) e Binder, penalizzato di una posizione per track limit. Nella classe di mezzo domina e festeggia Aldeguer, ma a sorridere è Acosta (2o) che a tre GP dal termine vede il titolo iridato sempre più vicino. Infine nella Moto3 Alonso ha conquistato la quarta vittoria stagionale.

