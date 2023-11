È morto all'età di 83 anni Franco Zuccalà, volto del giornalismo sportivo della Rai e scrittore. Wikipedia

È morto all'età di 83 anni Franco Zuccalà, volto del giornalismo sportivo della Rai e scrittore. Era nato a Catania nel 1940, ma aveva lasciato la Sicilia da giovane.

Ne dà notizia il presidente dell'Unione stampa sportiva italiana (Ussi) Sicilia Gaetano Rizzo: «Scompare un amico, ancora prima che un maestro», dice rivolgendo le condoglianze alla famiglia e annunciando un ricordo di Zappalà in occasione della prossima riunione del consiglio regionale dell'Ussi.

Come si legge su Rai News, Zuccalà ha avuto una lunga carriera nella radiotelevisione italiana, dove ha lavorato come inviato speciale e anche per programmi di culto come La Domenica Sportiva e Novantesimo minuto.

Inoltre ha collaborato con diverse testate italiana come La Sicilia, La Gazzetta dello Sport, Il Giornale e Tuttosport. Dal 2000 era editorialista per l'agenzia di stampa Italpress.

