Basket: la NBA ha deciso di sospendere per 8 partite (6 già scontate) Ja Morant.

Balzato agli onori della cronaca per un video sui social in cui mostrava una pistola in un club, il giocatore dei Memphis Grizzlies è stato ritenuto colpevole di «condotta irresponsabile e lesiva per l'immagine della NBA».

