Jan Ullrich vuota il sacco. Imago

In una serie documentaristica in quattro parti sulla sua vita, l'ex ciclista Jan Ullrich sembra rivelare dettagli sull'uso di doping in modo più esaustivo rispetto al passato.

Hai fretta? blue News riassume per te Amazon ha annunciato un documentario in quattro parti sulla vita di Jan Ullrich.

In esso, l'ex vincitore del Tour de France fa chiarezza sul suo passato.

Oggi, secondo le sue dichiarazioni, Ullrich ha ripreso il controllo della propria vita dopo aver seguito terapie e riabilitazioni. Mostra di più

La carriera di Jan Ullrich è stata segnata da vari scandali. Tutto era iniziato con il suo coinvolgimento nelle indagini per uso di doping. Sono seguite numerose udienze processuali, nelle quali alla fine ha vuotato il sacco con una confessione. In seguito, il tedesco ha fatto notizia per aver commesso degli incidenti automobilistici sotto l'influsso dell'alcol o ancora per degli eccessi d'ira in una camera d'albergo.

La lista delle sue «sbandate» è già molto lunga e, nonostante ciò, ancora oggi emergono nuovi dettagli. Le ombre che si nascondono dietro i giorni di gloria dell'ex vincitore del Tour de France sono molto più grandi di quanto si pensava.

Toccato il fondo a Maiorca

Un documentario diviso in quattro parti, dedicato interamente alla vita di Ullrich, ha svelato ulteriori dettagli. In un trailer, lo stesso Ullrich ha ammesso apertamente che l'abuso di droghe è stato un grande problema nella sua vita. «Ho preso cocaina in enorme quantità, ho bevuto whisky come acqua. Ho rischiato di morire».

Cinque anni fa l'ex ciclista ha toccato il fondo. Era completamente crollato, vivendo a Maiorca, dove era stato anche in prigione per un certo periodo. Proprio il rivale sulle strade di mezzo mondo, Lance Armstrong lo ha aiutato a rialzarsi, appena in tempo.

«Non è facile...»

Dopo l'intervento dell'ex rivale statunitense, Ullrich ha intrapreso una terapia e un percorso di disintossicazione. Lo scorso anno, in un'intervista con «Sport Bild», aveva raccontato: «Intorno a me sono riuscito a costruire un ambiente stabile. Questo mi dà incredibilmente tanto. È come lo sport, una parte importante della mia terapia. Ho anche parlato con psicologi, ho persino provato l'ipnosi».

«È estremamente emozionante: - ha poi recentemente commentato l'ex ciclista a proposito del lavoro effettuato per produrre il documentario - anche se ho cercato di immaginarlo in anticipo, ora entra davvero in profondità. Negli anni precedenti ho represso tutto, ora sto facendo un vero e proprio lavoro di elaborazione. Mi tornano in mente delle cose di cui non mi ricordavo nemmeno».

«Non è sempre facile, ovviamente ci sono anche momenti in cui scendono delle lacrime. Ma per la mia vita futura, mi aspetto molto da questo progetto», ha concluso Ullrich.