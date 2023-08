Ha ceduto nel finale rsi.ch

Sesto nella finale della pistola libera dai 10m dei Mondiali di Baku, in Azerbaigian, Jason Solari si è qualificato per le Olimpiadi di Parigi, in programma dal 26 luglio all'11 agosto del prossimo anno.

Terzo dopo le qualificazioni, il 23enne di Malvaglia, che ne suoi obiettivi a lungo termine ha proprio la conquista di una medaglia ai Giochi, ha chiuso con 157,8 punti. Ad imporsi è stato il cinese Bowen Zhang, che ne ha totalizzati 244,3. Agli Europei del 2022 Solari aveva vinto il bronzo nel concorso a squadre miste insieme a Heidi Diethelm Gerber.

Swisstxt