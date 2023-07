A un decimo dal record svizzero Ti-Press

I Campionati Svizzeri in corso a Bellinzona hanno sorriso a Jason Joseph e Ditaji Kambundji, vittoriosi rispettivamente nei 110m e 100m a ostacoli.

Nei 400m Ricky Petrucciani non è riuscito a strappare il titolo a Lionel Spitz, laureatosi ancora campione nazionale. Nella stessa distanza si è piazzato sesto Silvio Barandun, capace di stabilire di nuovo la sua miglior prestazione in 48"31. Messa in cassaforte la medaglia d'oro sui 100m, William Reais ha replicato anche sul mezzo giro di pista mentre Simon Ehammer ha conquistato il suo quarto titolo nel lungo.

