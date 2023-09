Un centesimo più veloce Keystone

Jason Joseph ha ritoccato nuovamente il suo record nazionale sui 110m ostacoli: settimo ai recenti Mondiali di Budapest, in quel di Basilea il 24enne ha corso in 13"07, ossia un centesimo più veloce del crono realizzato pochi giorni or sono alla Weltklasse (e sinonimo di ottava prestazione europea della storia).

-Dal canto suo Agnes Ngetich ha firmato il nuovo primato del mondo dei 10km su strada, in una prova dedicata solo alle atlete. La keniana ha fermato il cronometro in 29'24» a Brasov, migliorando di poco più di mezzo minuto il record realizzato dalla compianta Agnes Tirop a Herzogenaurach nel 2021.

Swisstxt