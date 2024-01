Livia Kaiser KEY

La miglior freccia per la Svizzera nel programma libero di sabato del concorso femminile degli Europei di pattinaggio artistico di Kaunas sarà Livia Kaiser, che partirà dalla quarta posizione.

Dovrà invece inscenare una grande rimonta Kimmy Repond per puntare alle medaglie. La 19enne turgoviese, con il suo personal best di 66,31 si è piazzata a 2,65 punti dal podio. La 17enne renana, bronzo continentale un anno fa, ha commesso qualche errore e incassato anche una penalità per una caduta che l’hanno relegata all’8o posto con 60,34 punti. Davanti a tutte le due belghe, Loena Hendrickx (74,66) e Nina Pinzarrone.

Swisstxt