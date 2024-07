Alessandra Keller Imago

Alessandra Keller continua a dare ottimi segnali in vista dei Giochi Olimpici.

Dopo aver conquistato lo short track venerdì, la rossocrociata è salita sul podio anche nel cross-country domenica grazie a un buon 3o posto. A Les Gets l’elvetica non è riuscita a ricucire lo strappo creatosi nei confronti di Candice Lill (seconda) e della vincitrice Puck Pieterse, al traguardo con oltre 2' di vantaggio. Buoni risultati anche in campo maschile, con Mathias Flueckiger che si è piazzato secondo alle spalle di Alan Hatherly, già vincitore venerdì. Solo 25o, invece, Filippo Colombo.

