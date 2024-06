Talento

Per la terza volta in NBA uno svizzero è stato chiamato al draft.

Si tratta del giovane Kyshawn George, scelto al numero 24 da New York e subito scambiato a Washington.

Figlio dell’ex giocatore tra gli altri di Boncourt e Monthey Deon George, il 20enne vallesano, che ha giocato nell’ultimo anno nella NCAA per l’Università di Miami, potrà trovare spazio in una squadra in ricostruzione che potrà fare affidamento anche sulla chiamata numero 2, il francese Alex Sarr.

A prendere le copertine è stato un altro transalpino, Zaccharie Risacher, prima scelta assoluta per gli Hawks.

