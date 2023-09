La leggenda dell'hockey Morgan Samuelsson muore per arresto cardiaco a soli 55 anni

Morgan Samuelsson ha lavorato per molti anni come esperto per blue Sport. KEYSTONE

Il grande cuore di Morgan Samuelsson non batte più. La leggenda dello ZSC Lions e da sempre esperto di hockey su ghiaccio per Teleclub e blue Sport è morto domenica sera.

Hai fretta? blue News riassume per te Morgan Samuelsson, capocannoniere del campionato con gli ZSC Lions ed esperto di hockey su ghiaccio di lunga data, è morto all'età di 55 anni.

Ha avuto una carriera impressionante che è iniziata in Svezia e lo ha portato in Svizzera passando per la Germania.

Samuelsson lascia la figlia Frida, il figlio William e la compagna di vita Nicole Vandenbrouck, così come molti membri della famiglia dell'hockey che sentiranno la sua mancanza. Mostra di più

È una notizia shock quella che colpisce l'hockey su ghiaccio svizzero poco prima dell'inizio della stagione. Dopo un lungo periodo di sofferenza, Morgan Samuelsson ha perso la sua battaglia: il suo cuore ha smesso di battere domenica sera. Samuelsson è deceduto a casa. Troppo presto: lo svedese, che viveva in Svizzera da molti anni, aveva solo 55 anni.

La rapida ascesa a campione svizzero

Samuelsson è cresciuto in terra svedese e lì ha iniziato la sua carriera hockeistica, giocando poi in patria per Lulea, Södertälje e AIK Stockholm. Nel 1996 si è trasferito in Germania, dove ha firmato prima con gli Sharks di Colonia e poi con il Weisswasser.

Nel 1999, ormai 31enne, Samuelsson viene ingaggiato dall'HC Thurgau. Grazie alle ottime prestazioni come rinforzo dell'HC Davos alla Coppa Spengler, l'attaccante si è imposto all'attenzione dei club più importanti e all'inizio del 2001 è passato agli ZSC Lions.

Lì è diventato una leggenda. Nel 2001, durante i tempi supplementari della settima finale dei play-off, in trasferta contro l'HC Lugano, Samuelsson segnò il gol del campionato con un impressionante tiro dalla distanza. Il gol è entrato a far parte della leggenda dell'hockey elvetico.

Sapeva già dal momento del tiro che il disco sarebbe entrato, raccontò ai nostri microfoni il nordico, che già allora parlava un tedesco brillante. Con le sue abilità tecniche, Samuelsson ha ripetutamente fatto impazzire i tifosi zurighesi.

Nella stagione successiva, ad esempio, segnò un incredibile gol da sogno, sempre contro il Lugano, quando aggirò per tre volte tutti i giocatori avversari e infine segnò in modo spettacolare in rete.

L'autore del gol decisivo per il 2:1, Morgan Samuelsson, a destra, e il portiere leggendario Ari Sulander degli ZSC Lions festeggiano il titolo conquistato dopo l'ultima partita di finale dei play-off del campionato di hockey su ghiaccio NLA contro l'HC Lugano a Lugano, sabato 7 aprile 2001. KEYSTONE

Con molto cuore, fascino e arguzia

Tuttavia, Samuelsson è stato ripetutamente fermato da infortuni, tanto da terminare la sua carriera nel 2002. In seguito, ha intrapreso la carriera di allenatore. Sierre (per un totale di quattro anni) e gli SCRJ Lakers sono state le sue stazioni in Svizzera.

Dal 2012, Samuelsson non è più stato attivo come allenatore, ma si è fatto conoscere come esperto di hockey su ghiaccio da noi, su Teleclub, ora blue Sport.

Per anni è stato una personalità apprezzata dall'intera redazione e un grande arricchimento per l'emittente televisiva. Anche nella vita privata era amico di molti colleghi ed era sempre disponibile per uno scambio spontaneo o una battuta.

L'intera azienda è in profondo lutto e invia le sue più sentite condoglianze ai familiari.

Lascia una compagna e due figli

Con la morte di Samuelsson, questo mondo non perde solo un giocatore di hockey da leggenda, ma anche una persona allegra e di buon cuore che si è sempre fatto in quattro per gli altri.

Morgan Samuelsson è sempre stato un conversatore divertente ma anche profondo. Quando negli ultimi anni la sua salute non era buona, l'ha sopportata con coraggio e ha combattuto. Finché, domenica sera, il suo cuore non ha voluto più saperne.

Samuelsson lascia la figlia Frida (31 anni), il figlio William (25 anni) e la compagna di vita, la giornalista di hockey su ghiaccio Nicole Vandenbrouck (47 anni).