esordio nel nuovo campionato, il mercato continua a tenere banco in casa Spinelli Massagno.

A meno di due settimane dall’ Nella stessa giornata, la squadra diretta da coach Robbi Gubitosa ha ritoccato il proprio pacchetto stranieri con due movimenti, uno in uscita e uno in entrata: via lo statunitense Jeremiah Paige (ingaggiato nel corso dell’estate), dentro il 30enne connazionale Thomas Dunans, guardia tiratrice che aveva già calcato i parquet della SBL nella stagione 2019-20, con la casacca del Monthey.

