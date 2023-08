Svizzera-Bosnia Imago

La Nazionale femminile ha solo sognato di riuscire laddove aveva fallito nelle scorse due edizioni: aprire EuroVolley con un successo di peso.

A Monza, una delle sedi del Gruppo B, le elvetiche hanno però dovuto riconoscere la superiorità della Bosnia per la terza volta in meno di un anno, piegandosi per 3-2 (16-25 25-15 23-25 25-17 17-15). Incisive in attacco e accorte in difesa, dove si è distinta la moesana Mottis, le ragazze di Bertolacci possono comunque consolarsi con un punto utile nella rincorsa ai primi quattro posti. Il prossimo e proibitivo impegno è in programma venerdì, con l'Italia.

Swisstxt