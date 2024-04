MotoGP KEY

Dopo la parte commerciale della Formula 1, Liberty Media Corporation gestirà anche quella della MotoGP.

L'azienda statunitense ha infatti annunciato l’accordo per l’acquisizione di circa l’86% per 4,2 miliardi di euro (compresi i debiti) di Dorna Sports, la quale controlla i diritti del massimo campionato motociclistico (comprese Moto2 e Moto3), nonché la MotoE e il Mondiale Superbike. Non ci saranno, almeno per il momento, cambiamenti a livello dirigenziale, con Carmelo Ezpeleta che rimarrà nella sua posizione di CEO e la base dell'azienda che resterà a Madrid.

