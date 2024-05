Dominic Lobalu KEY

Il prossimo mese, dal 7 al 12 giugno, Dominic Lobalu disputerà i Campionati Europei di atletica portando i colori rossocrociati.

Swisstxt

Il rifugiato del Sudan del Sud, giunto su suolo elvetico nel 2019 e membro del LC Brühl, ha infatti ricevuto l’ok da parte di World Athletics per correre con la Svizzera, nonostante secondo regolamento avrebbe dovuto aspettare fino al 6 aprile del 2026.

Secondo il presidente di Swiss Athletics Christoph Seiler, non ci sono più tanti dubbi sulla presenza alle Olimpiadi di Lobalu, che in carriera vanta pure un successo in Diamond League.

Swisstxt