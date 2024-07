Lobalu KEY

Lobalu ha centrato il suo secondo successo in Diamond League.

Nella tappa di Londra l’elvetico ha tagliato per primo il traguardo dei 3000m piani con il tempo di 7'27"68, migliorando così il suo record svizzero di ben 6» oltre che il record del meeting. Nel salto con l’asta, Moser ha raggiunto i 4,65m dopo aver sbagliato tutti e tre i tentativi a 4,75m mentre la 4x100m femminile si è classificata 6a in 42"71. Nei 400m Hudson-Smith ha fatto segnare il nuovo primato europeo (43"74) mentre Bol non ha avuto rivali nei 400m ostacoli, vincendo in 51"30.

