NUC-Volley Lugano Ti-Press

Troppo NUC per questo Volley Lugano.

Swisstxt

Con le spalle al muro dopo il break subito al Palamondo in gara-2, le ragazze di coach Oikonomou sono state battute per 3-0 (25-23 25-12 25-18) e sono state eliminate dalla corsa al titolo. Un risultato troppo severo per le biancorosanero che sono riuscite a tenere testa alle pluricampionesse svizzere per gran parte del match. Le ticinesi cercheranno ora di salire sul podio nella finalina al meglio delle 3 partite e soprattutto andranno all’assalto della Coppa Svizzera: finale a Winterthur il prossimo 6 aprile sempre contro le neocastellane.

