Kelvin Kiptum KEY

Atletica: Kelvin Kiptum ha realizzato un grande exploit domenica stabilendo il nuovo record del mondo della maratona.

Il 23enne keniano, alla sua terza prova sulla distanza, ha vinto a Chicago in 2h00'35» e si candida per essere il primo a scendere sotto la mitica barriera delle due ore. Ottima prova anche in campo femminile per l'olandese Sifan Hassan, che si è imposta con il 2o tempo di sempre (2h13'44").

Swisstxt