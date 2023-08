KEY

La prima gara sprint di sempre a Silverstone è andata ad Alex Marquez.

Il pilota spagnolo, che partiva dalla terza piazza, ha completato i dieci giri di una gara bagnata battendo la concorrenza di Marco Bezzechi e Maverick Vinales, rispettivamente in seconda e terza posizione. Nel nono appuntamento stagionale del Mondiale di MotoGP l'italiano del team VR46 ne ha approfittato per guadagnare punti importanti per la lotta al titolo, accorciando a 27 la distanza da colmare sul leader Francesco Bagnaia, che ha concluso la gara di sabato su distanza corta al 14o posto.

Swisstxt