Questa volta Jorge Martin non ha deluso le attese al Mandalika, dove era caduto nel 2022, nel 2023 e nella sprint di ieri.

In testa dall’inizio alla fine, lo spagnolo ha rispettato il pronostico della vigilia cogliendo il successo. Il 26enne del team Pramac è stato bravo a tenere a bada uno scatenato Pedro Acosta, che durante la gara ha tentato di ricucire lo strappo, ma poi si è dovuto arrendere allo strapotere del leader del Mondiale. Il podio è appunto stato completato da un solido Bagnaia, capace di limitare i danni in classifica, che lo vede in ritardo su Martin di 21 punti.

