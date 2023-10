Friborgo-Massagno KEY

La Spinelli Massagno ha conquistato il secondo trofeo della sua storia battendo nella Supercoppa l'Olympic a Friborgo.

I ticinesi, che la stagione passata avevano aperto la bacheca mettendo le mani sulla Coppa di Lega, si sono imposti per 74-56 contro i padroni di casa. I ticinesi hanno fatto sempre corsa in testa scavando un comodo vantaggio, che hanno saputo difendere agevolmente fino alla fine del confronto contro i campioni svizzeri in carica e vincitori pure della Coppa nel 2022-23. La SAM ha così vendicato le due sconfitte subite nelle due finali coi burgundi della scorsa annata.

