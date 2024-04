SAM KEY

La Spinelli Massagno non ha più diritto all'errore, visto che pure gara-2 della finale ha preso la direzione di Friborgo.

L'Olympic si è imposto per 65-62 ed è ora a un passo dal titolo. In una partita dal punteggio basso a fare la differenza è stato il divario scavato dai padroni di casa nel primo quarto, chiuso sul +10. Gli uomini di Gubitosa – ancora senza lo squalificato Marko Mladjan – non sono infatti mai riusciti a rimontare. I ticinesi hanno pagato le brutte percentuali dalla distanza (3/22 da 3), le cattive scelte in attacco e la brutta serata di Dusan Mladjan (0 punti).

