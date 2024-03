Il Massagno ha fatto sua anche gara-2 dei quarti di finale dei playoff.



A Nosedo la Spinelli si è imposta sul Pully-Losanna per 95-88 e sul 2-0 andrà lunedì nel Canton Vaud con la possibilità di chiudere la serie. Partita non al meglio, la squadra di Gubitosa si è risvegliata nel secondo quarto quando Dusan Mladjan ha ingranato mettendo a referto 15 punti di fila (di cui 4 triple) in una manciata di minuti. Da lì in poi i sottocenerini hanno mantenuto una decina di punti di vantaggio sino al termine. Miglior marcatore della SAM è stato Williams con 22 punti.

