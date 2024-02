Roman Mityukov KEY

Roman Mityukov e Lisa Mamié hanno centrato la finalissima rispettivamente nei 200m dorso e rana ai Mondiali di Doha.

Come da pronostico, il ginevrino si è qualificato all'ultimo atto nuotando in 1'56"72 e avrà la possibilità di ad andare a caccia di un’altra medaglia iridata dopo il bronzo di Fukuoka. Proverà ad imitarlo Lisa Mamié. La 25enne ha chiuso la sua semifinale in 2’24"62, sinonimo di 5o tempo generale. Nei 100m sl altra buona prestazione del giovane cinese Zhanle Pan, il quale grazie a un allungo pazzesco negli ultimi 3 metri ha conquistato l'oro.

Swisstxt