è anche Westher Molteni tra gli otto giocatori che Swiss Basketball ha selezionato per preparare il torneo 3x3 di qualificazione ai Giochi Olimpici, in programma a Debrecen, in Ungheria, dal 16 al 19 maggio.

C’ Il ticinese figura nella lista diramata oggi dalla Federazione, che comprende anche Arnaud Cotture, Jonathan Dubas, Natan Jurkovitz, Thomas Jurkovitz, Jonathan Kazadi, Marco Lehmann e Gilles Martin, e dalla quale verranno scelti i quattro cestisti per l’appuntamento ungherese.

Swisstxt