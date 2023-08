Camille Balanche KEYSTONE

MTB: Camille Balanche non ha potuto prendere il via a Pal Arinsal (Andorra) per la quarta gara di Coppa del Mondo di downhill di questa stagione.

La neocastellana è stata vittima di una caduta durante le qualifiche di venerdì ed ha dovuto essere ricoverata per la notte in ospedale. Contrariamente ai timori iniziali, la 33enne non ha però riportato fratture o lesioni.

Swisstxt