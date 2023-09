Victor Koretzky KEY

MTB: il weekend di gare a Snowshoe si è aperto senza podi rossocrociati nello short track.

Alessandra Keller è quella che ci è andata più vicina, chiudendo quarta. In campo maschile il migliore degli elvetici è invece stato Nino Schurter, ottavo, mentre non era al via il ticinese Filippo Colombo. In Virginia a vincere sono stati il francese Victor Koretzky e la britannica Evie Richards.

