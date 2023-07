Tadej Pogacar Imago

I Campionati Europei di montagna non potranno contare sulla presenza dell'uomo più atteso.

Gli organizzatori della manifestazione in programma questo weekend sulla Tremola hanno fatto sapere che Tadej Pogacar ha alzato bandiera bianca. Il campione sloveno necessita di un periodo di riposo. Il pubblico presente potrà comunque ammirare corridori del calibro di Filippo Colombo, Felix Grosschartner e il giovane talento elvetico Jan Christen. Di conseguenza è molto probabile che Pogacar non sarà neanche al via del GP Lugano che si corre sempre domenica.

Swisstxt