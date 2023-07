Non ha voluto la stretta di mano Imago

Proprio nel giorno dal quale la modifica del decreto del ministro dello sport ucraino permette agli atleti di Kiev di affrontare avversari russi o bielorussi, a patto che gareggino sotto bandiera neutra, Olga Kharlan è stata esclusa dai Mondiali di scherma per non aver salutato Anna Smirnova.

L'ucraina, vittoriosa 15-7 sulla russa, che gareggia però appunto come neutrale, si è rifiutata di stringerle la mano e le ha invece esposto la sciabola.

Smirnova è in seguito rimasta ferma sulla pedana per 45' in attesa della decisione della giuria, che alla fine ha appunto escluso la Kharlan.

Swisstxt