Ultimo appuntamento della carriera Imago

Andy Murray non giocherà il singolare alle Olimpiadi di Parigi, ultimo appuntamento della sua carriera, ma scenderà in campo solo in doppio.

Il 37enne britannico, vincitore della medaglia d’oro a Londra nel 2012 e a Rio nel 2016, il 22 giugno era stato operato per rimuovere una cisti spinale e aveva già rinunciato al singolare di Wimbledon.

