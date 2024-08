Bruehl Ti-Press

Pallamano: alla Gottardo Arena il Brüehl è diventato il club femminile più vincente in Supercopppa (cinque titoli, due di fila) dopo il 35-22 rifilato al GC Amicitia.

Swisstxt

Per la terza volta consecutiva, la sedicesima della loro storia, i Kadetten Sciaffusa hanno invece alzato al cielo il trofeo in campo maschile grazie al successo per 35-34 contro il Kriens-Lucerna.

Swisstxt