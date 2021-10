Parigi-Roubaix a Colbrelli

Colbrelli KEY

Sonny Colbrelli ha conquistato la Parigi-Roubaix 2021, corsa per la 1a volta in autunno e in condizioni proibitive.

L'italiano, campione europeo in carica, ha trionfato battendo in volata Mathieu van der Poel e Florian Veermersch. Il premio per il più sfortunato di giornata è andato a Gianni Moscon: in testa in solitaria a poco più di 50km dall'arrivo, il trentino nonostante una foratura e una caduta ha provato a resistere, ma è stato ripreso dal terzetto di testa a 15km dal traguardo. Nell'Inferno del Nord si è messo in evidenza Stefan Bissenger, rimasto nel gruppo di testa fino a 60km da Roubaix.

Swisstxt