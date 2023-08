Petrucciani e Niederberger Imago

Partono oggi, sabato, i Mondiali di Atletica di Budapest che vedranno gli atleti impegnati fino al 27 agosto.

A rappresentare i colori rossocrociati, tra gli altri, ci sarà anche l'onsernonese Ricky Petrucciani, impegnato oggi nella staffetta mista 4x400m.

Il giovane 23enne nutre grandi speranze nella propria squadra: «Abbiamo fatto un allenamento tutti insieme lunedì ed è andata molto bene. Siamo molto fiduciosi sulle nostre chance di fare bene in questo Mondiale».

La squadra svizzera darà il via al proprio percorso alle 11h05, quando scenderà in pista per le batterie.

Swisstxt