Guizzante

Jasper Philipsen non poteva che lasciare una firma anche in casa propria.

Il 25enne, gran protagonista al Tour de France di quest'anno con quattro vittorie, ha infatti ottenuto il successo nella prima tappa del Giro del Benelux. Nella frazione svoltasi interamente in Belgio tra Blankenberge e Ardooie non vi sono stati particolari sussulti, con il gruppo che è arrivato sino al traguardo pronto per la volata, dove a piazzare il guizzo vincente è stato ovviamente il favorito e idolo di casa. Sul podio insieme al corridore dell'Alpecin–Deceuninck anche Tim Merlier e Olav Kooij.

Swisstxt