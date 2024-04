Sfortunato, ma poteva andare molto peggio KEY

La stagione di Jonas Vingegaard è verosimilmente compromessa.

Nella caduta durante il Giro dei Paesi Baschi il danese, vincitore degli ultimi due Tour de France, non ha riportato solo fratture a una clavicola e a diverse costole, ma anche uno pneumotorace e una contusione polmonare. Le sue condizioni sono stabili, ma per il momento rimarrà in ospedale.

