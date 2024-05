Leader

Tadej Pogacar ha dimostrato ancora una volta di essere un fenomeno.

Swisstxt

Lo sloveno, già leader della generale, ha piazzato un’altra zampata andando a vincere la settima tappa della Corsa Rosa 2024. Grande protagonista della prova contro il tempo di 40,6km con partenza a Foligno e arrivo a Perugia è stato Filippo Ganna. L’italiano è stato in testa per quasi tutta la durata della prova (col tempo di 52’01"), ma a togliergli la gloria ci ha pensato Pogacar in 51'44». Il corridore del Team UAE vanta ora addirittura 2’36» di vantaggio su Daniel Martinez e 2’46» su Geraint Thomas nella generale.

