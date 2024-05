Tadej pogacar KEY

Tadej Pogacar ha già praticamente archiviato la 107a edizione del Giro d'Italia.

Lo sloveno è stato protagonista di una spettacolare prova di forza che gli ha permesso di andare a vincere in solitaria la 15a tappa, 222km da Manerba del Garda a Livigno. Scattata a -14km dall'arrivo, la maglia rosa non ha avuto problemi nel recuperare gli oltre 3' che lo separavano da Nairo Quintana, l'ultimo a cedere tra i protagonisti della fuga di giornata, per poi involarsi sul Mottolino. In classifica generale, dopo questa impresa, Pogacar vanta più di 6'30» su tutta la concorrenza.

