Doveva essere la star dei due eventi in programma domenica in Ticino, ma Tadej Pogacar non ci sarà.

Dopo la rinuncia ai Campionati Europei di montagna, con salita sulla Tremola, giovedì è arrivata la conferma che lo sloveno non parteciperà nemmeno al GP di Lugano. Lo sloveno ha cancellato tutti gli impegni successivi al Tour de France per prepararsi al meglio per i Mondiali di Glasgow (03-13.08). Favorito per la vittoria della gara con partenza alle 20h00 sul lungolago sarà allora Peter Sagan, a cui l'australiano Simon Clarke e diversi italiani cercheranno di rendere la vita difficile.

