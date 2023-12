Imago

Continuano nel migliore dei modi i Campionati Europei in vasca corta di Otopeni per Noè Ponti.

Dopo aver conquistato il titolo nei 100m delfino, il ticinese ha confermato il suo ottimo stato di forma facendo segnare il miglior tempo (1’54»38) nelle batterie dei 200m, qualificandosi così per le semifinali, alle quali parteciperà anche l’altro elvetico Marius Toscan (15o con il tempo di 1’57»59). Nelle altre batterie hanno conquistato l’accesso alle semifinali anche i rossocrociati Thierry Bollin (12o nei 100m dorso in 51»43) e Gian-Luca Gartmann (17o nei 200m misti in 1’58»98).

Swisstxt