Ponti KEY

Noè Ponti continua a brillare agli Europei in vasca corta di Otopeni.

Laureatosi campione continentale nei 100m e 200m delfino e a caccia del terzo oro oggi pomeriggio nei 50m, il ticinese ha pure staccato il biglietto per le semifinali dei 100m misti, in programma immediatamente dopo la finale dei 50m delfino (alle 17h53 in livestreaming). In batteria il 22enne ha ottenuto il sesto tempo assoluto nuotando in 52"89 con un ritardo di 0"70 dal più veloce, il greco Andreas Vazaios.

Swisstxt