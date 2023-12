Ponti Keystone

Noè Ponti ha centrato la finale dei 100m delfino degli Europei in vasca corta di Otopeni, in Romania, migliorando pure il record svizzero che già gli apparteneva di 2 decimi.

Proprio come nelle batterie disputate in mattinata, il ticinese ha chiuso pure la semifinale con il miglior tempo (48"61), staccando di 33 decimi il francese Maxime Grousset. Il 22enne potrà andare a caccia di una medaglia mercoledì alle 18h43. Nulla da fare invece per Antonio Djakovic, che nella finale dei 400m stile libero si è dovuto accontentare del quarto posto.

Swisstxt