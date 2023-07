Noè Ponti KEY

Ponti non si è qualificato nemmeno per la finale dei 200m delfino ai Mondiali in vasca lunga di Fukuoka.

Dopo la delusione dei 50m è arrivata quella più cocente sulla distanza lunga. Il ticinese è partito forte, passando in testa alle prime due virate, ma nell'ultima vasca non ha più avuto energia per chiudere in 1'55"44 (11o). Nelle finali di giornata, sorprendente sconfitta di Popovici (4o) nei 200m sl vinti dal britannico Richards primo. Oro anche per Ledecky (1500m sl), l'australiana McKeown, lo statunitense Murphy (100m dorso) e la lituana Meilutyte (100m rana).

Swisstxt