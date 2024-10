Noè Ponti KEY

Noè Ponti è tornato a gareggiare, e lo ha fatto vincendo alla grande nell’ambito della CdM.

A Shanghai, in vasca corta, il ticinese si è imposto nei 100m delfino in 48"40, migliorando di 7 centesimi il suo record europeo.

Il gambarognese qualche minuto dopo è sceso in vasca anche per la finale dei 100m misti, dove si è inchinato solo al francese Leon Marchand di 0"01, stabilendo in 50"66 un altro nuovo RS.

In gara in Cina c’è pure l’altro elvetico Thierry Bollin. Il 24enne ha stabilito il suo nuovo record personale nei 50m sl in 21"96, ma non è bastato per entrare in finale (14o tempo).

