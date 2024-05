Chebet KEY

. Nelle gare valide per la DL, Christian Coleman ha vinto i 100m in 9"95.

L’emozione più forte del Prefontaine Classic è arrivata dalla keniana Beatrice Chebet, che nei 10’000m femminili (non validi per la Diamond League) ha stampato il nuovo fantastico record del mondo in 28’54"14, prima donna a scendere sotto i 29’ Miglior tempo del 2024 nei 110m ostacoli per Grant Holloway in 13"03, mentre nel getto del peso ha brillato Joe Kovacs (MPM, 23,13m). Tra le donne Sha’Carri Richardson (10"83) ha vinto i 100m e Peruth Chemutai (8’55"09) i 3'000m siepi.

