È la terza in carriera Keystone

Remco Evenepoel ha conquistato per la terza volta in carriera la Clasica San Sebastian, eguagliando così il record di Marino Lejarreta.

Tornato in sella a più di un mese dall'ultima uscita, il 23enne ha dato prova di maturità battendo in una lunghissima volata a due il padrone di casa Pello Bilbao. A completare il podio è invece stato Aleksandr Vlasov. Il primo leader del Giro di Polonia è invece Tim Merlier. Il velocista ha fatto sua la prima frazione (184km nei pressi di Poznan) della corsa, mettendosi alle spalle in volata Olav Kooij e Fernando Gaviria.

Swisstxt