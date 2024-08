Marlen Reusser rinuncia ai Mondiali Imago

Marlen Reusser deve rinunciare.

Un’annata davvero sfortunata quella di Marlen Reusser che, dopo aver dato forfait alle Olimpiadi di Parigi per problemi di salute, ora non potrà nemmeno partecipare ai Mondiali zurighesi al via tra un mese.

La bernese soffre di una sindrome post Covid.

